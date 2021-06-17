В Улан-Удэ директору «Стальмоста» не удалось обжаловать приговор

За сокрытие средств от налогов Максим Шелковников получил условный срок





Верховный суд Бурятии оставил в силе приговор в отношении генерального директора ООО «Улан-Удэстальмост» Максима Шелковникова, осужденного за сокрытие средств от уплаты налогов.

В феврале этого года Железнодорожный райсуд Улан-Удэ признал Максима Шелковникова виновным в сокрытии средств от уплаты налогов и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на два года. За невыплату зарплаты к нему была к нему применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 70 тысяч рублей.





Напомним, по состоянию на 1 октября 2018 года «Стальмост» задолжал налоговой службе 35 млн. рублей. Однако вместо уплаты налогов директор умышленно сокрыл денежные средства компании в размере 13,6 млн. рублей путем осуществления финансовых операций через расчетный счет еще одной созданной компании с аналогичным названием, но другим идентификационным номером налогоплательщика. Также руководитель длительное время не выплачивал заработную плату 43 уволившимся с предприятия работникам и еще трем продолжавшим трудиться специалистам. Общая сумма задолженности перед 46 потерпевшими составила более 3,6 млн. рублей. Только после возбуждения уголовных дел руководством завода в бюджет произведены необходимые налоговые платежи, а также полностью погашена задолженность по заработной плате.Не согласившись с приговором, руководитель предприятия обжаловал его в Верховном суде Бурятии. Однако суд оставил его жалобу без удовлетворения.Фото: с личной страницы Антона Виноградова в Фейсбуке