17.06.2021
В Бурятии 15-летний подросток тайно взял машину родственников и поехал кататься

В Бурятии 15-летний подросток тайно взял машину родственников и поехал кататься

Всего с начала года за ездой без прав попались 71 подростков, 17 из них - пьяные

В Иволгинском районе сотрудники ГИБДД в ходе патрулирования села Каленово остановили автомобиль марки «ВАЗ-2106». За рулем машины оказался 15-летний подросток, не имеющий водительских прав.

- В ходе разбирательства установлено, что несовершеннолетний взял машину родственников без спроса. Законный представитель юного нарушителя пояснила, что  авто находилась в ограде дома, но никто из взрослых не видел, как подросток сел за руль и уехал, - рассказали в МВД Бурятии.

Сотрудники ДПС отстранили несовершеннолетнего водителя от управления, а машину поместили на штрафстоянку. По факту административного правонарушения материал направлен в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия правового решения.

- С начала года сотрудниками ГИБДД были задержаны и отстранены от права управления транспортными средствами 71 несовершеннолетний водитель. 17 подростков находились в состоянии опьянения, - добавили в полиции.



фото: pixabay.com
подростковая преступность
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