В Улан-Удэ пьяный мужчина ограбил пенсионера

Дебошир заставил 79-летнего дедушку вывернуть карманы, отобрал у него 50 руб и трость



В Железнодорожном районе Улан-Удэ полицейские по горячим следам задержали злоумышленника, ограбившего пенсионера. Накануне днем в отдел полиции поступила информация о грабеже.



- Неизвестный на улице Родины отобрал у 79-летнего местного жителя металлическую трость и деньги. На розыск подозреваемого, подробные приметы которого сообщила супруга потерпевшего, были ориентированы наружные службы полиции. Уже в течение полутора часов злоумышленника на одной из городских улиц задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Им оказался 43-летний ранее судимый горожанин, - рассказали в пресс-службе ведомства.



Выяснилось, что пенсионер возвращался из магазина домой и около дома встретил нетрезвого мужчину, который потребовал у него деньги. Дедушка признался, что денег у него с собой нет, но такой ответ не устроил дебошира.



- Он вынудил пожилого человека вывернуть карманы одежды и забрал у него пятьдесят рублей. Кроме того, злоумышленник выхватил у пенсионера металлическую трость, которой тот отмахивался от незнакомца. Предварительно установлено, что похищенное находящийся в состоянии опьянения мужчина потерял по дороге. Свою вину он признал, – добавили в МВД Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Ведется следствие.





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