В Улан-Удэ ищут дедушку с метлой

66-летний мужчина полмесяца в мае ушел из дома и не вернулся
В Улан-Удэ разыскивают без вести пропавшего 66-летнего мужчину. Владимир Петрович Суворов вышел из дома 29 мая и до сих не вернулся.
Приметы: Рост: 170 см. Телосложение: xудощавое
Цвет глаз: голубые
Волосы: тёмно-русые
Был одет: тёмно-синяя куртка, красно-серый полосатый свитер, синие джинсы, чёрные ботинки, чёрная кепка.
С собой: метла
Особые приметы: слегка сутулится
фото: Лиза Алерт
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