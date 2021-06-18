В Улан-Удэ ищут дедушку с метлой

66-летний мужчина полмесяца в мае ушел из дома и не вернулся



В Улан-Удэ разыскивают без вести пропавшего 66-летнего мужчину. Владимир Петрович Суворов вышел из дома 29 мая и до сих не вернулся.



Приметы: Рост: 170 см. Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: голубые

Волосы: тёмно-русые



Был одет: тёмно-синяя куртка, красно-серый полосатый свитер, синие джинсы, чёрные ботинки, чёрная кепка.

С собой: метла

Особые приметы: слегка сутулится









фото: Лиза Алерт В Улан-Удэ разыскивают без вести пропавшего 66-летнего мужчину. Владимир Петрович Суворов вышел из дома 29 мая и до сих не вернулся.Приметы: Рост: 170 см. Телосложение: xудощавоеЦвет глаз: голубыеВолосы: тёмно-русыеБыл одет: тёмно-синяя куртка, красно-серый полосатый свитер, синие джинсы, чёрные ботинки, чёрная кепка.С собой: метлаОсобые приметы: слегка сутулитсяфото: Лиза Алерт