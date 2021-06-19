Жительница Бурятии подставила не пускавшего ее к подругам мужа

Она нанесла себе ранение ножом и обратилась в полицию



Следователями ОМВД России по Заиграевскому району возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос в отношении 50-летней жительницы п. Онохой-3.



3 мая сельчанка распивала спиртное с подругами. Вернувшись домой, женщина потребовала у супруга деньги на продолжение застолья. Мужчина денег не дал и стал ругать супругу, предлагая ей остаться дома.



Тогда женщина, взяв со стола кухонный нож, нанесла себе ранение руки. После этого она побежала к соседям и сказала им, что ранение нанес супруг, попросив вызвать сотрудников полиции.



Прибывшим на место происшествия полицейским женщина подтвердила свою версию и написала заявление на 56-летнего супруга. Мужчина свою вину отрицал.



Спустя неделю женщина сама пришла в полицию и созналась, что оговорила супруга из-за обиды.



Отметим, что гражданка была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. В отношении нее возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Гражданке избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.



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