Жителей Бурятии просят помочь пострадавшим от наводнения в Забайкалье

В соседнем регионе 8 районов ушли под воду, люди остались без еды и крова



В социальных сетях волонтеры «Добровольческого корпуса Байкала» просят жителей Бурятии откликнуться – в соседнем Забайкалье люди пострадали от крупного наводнения, в 8 районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Вода застала врасплох Газимуро-Заводской, Могочинский, Нерчинский, Петровск-Забайкальский, Сретенский, Чернышевский и Шелопугинский районы. Беда случилась из-за обильных дождей с 16 по 19 июня.



- в 23 населённых пунктах подтоплено 298 жилых домов, подтоплено 681 приусадебных участков, разрушено 9 деревянных мостов, частично подтоплено 10 участков автодорог общей протяженностью 6,1 тысячи метров. Всего развернуто 5 пунктов временного размещения вместимостью 700 человек (сейчас размещено 103 человека, в том числе 24 ребенка), - рассказали на официальном краевом портале.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНО ДКБ / Волонтеры (@anodkb03)

Волонтеры объявили сбор гуманитарной помощи для забайкальцев. Продукты и прочее по списку можно приносить по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 56 (здание фонда «Здоровье Бурятии»).



- Подтоплены населённые пункты, люди остались без крова и находятся в пунктах временного размещения. Шелопугино и сёла рядом отрезаны от мира, - отметили волонтеры ДКБ.



Денежные средства можно перечислить на счет АНО ДКБ - на них будут закупаться необходимые продукты и вещи и отправляться в Забайкалье, часть денег может быть использована для оплаты перевозки гуманитарной помощи транспортным компаниям либо на заправку ГСМ для автомобиля для перевозки гумпомощи.



Говоря подробнее о наводнении, в Газимуро-Заводском районе в 10 населенных пунктах остаются подтопленными 17 жилых домов, 269 приусадебных участков. Для ликвидации последствий ЧС, вызванных обильными осадками, оказания помощи населению работает группировка РСЧС в количестве 79 человек, 25 единиц техники, 2 плавсредства.



Кроме того, из-за поднятия уровня воды в горной р. Ушумун произошло разрушение автомобильного моста на межпоселковом участке автодороги Газ-Завод - Ушумун в 20 километрах от Газимурского Завода. Из-за этого отрезаны 11 населённых пунктов: Батакан, Закаменная, Курлея, Луговское, Бурукан, Бура, Кунгара, Курюмдюкан, Зерен, Кактолга, Будюмкан. Как сообщают на сайте правительства Забайкалья, на месте группировка РСЧС. В населенных пунктах имеется запас топлива, продовольствия и медикаментов на 7 суток.



На сегодня в Нерчинско-Заводском районе в одном населенном пункте остается подтопленными 6 жилых домов и 12 приусадебных участков. Там же вышедшие из берегов ручьи разрушили два моста и отрезало дорогу до двух сел – Ишага и Дамосово.



В Шелопугинсом районе в трех населенных пунктах остаются подтопленными 250 жилых домов и 300 приусадебных участков. Ситуация с дорогами не лучше, чем в других названных районах: на участке дороги Ундинские Кавыкучи - Нижняя Шахтама из-за осадков водопропускная труба не справилась с потоком и вода пошла через дорогу, повредив проезжую часть, в результате чего отсутствует проезд в населенные пункты Нижняя-Шахтама, Средняя Шахтама, Вершино Шахтама.

Вдобавок, произошло разрушение автомобильного моста через реку Сенкокуча на межпоселковом участке автодороги Купряково - Копунь. В результате разрушения моста затруднен проезд к 10 селам: Мироново, Богданово, Ишикан, Некрасово, Копунь, Даякон, Чонгуль, Малый Тонтой, Большой Тонтой, Деревцово.



В Балейском районе затопило 20 жилых домов, 81 приусадебных участков. Еще один разрушенный мост - затруднен проезд к 17 домам. В Александрово-Заводском районе остаются подтопленными шесть приусадебных участков. Жители от эвакуации отказались.



В Нерчинском районе тоже дожди уничтожили мост через ручей в с.Савватеево, отрезаны 6 населённых пунктов (села Савватеево, Пешково, Кулаково, Котельниково, Андронниково, Волочаевка). Кроме того, река Урульга размыла дорожное полотно межпоселковой автодороги на 16-17 километрах между Пешково и Савватеево частично, проезд затруднен.



В Могочинском районе подтоплен 1 населенный пункт г. Могоча, 13 приусадебных участков. Для эвакуации жителей развернут пункт временного размещения на 100 человек на базе СОШ №1. В Оловяннинском районе дожди частично обрушили мост через реку Турга в село Улан-Цацык, но есть пути объезда.



Добровольцы в Улан-Удэ просят жителей принять участие в оказании гуманитарной помощи с 21 июня по 25 июня с 8-00 до 21-00. Отдельными пунктами – одежда не нужна, можно приносить сигареты, отметили волонтеры ДКБ.



Список необходимых продуктов:



Смесь Детская Нестожен 2,

памперсы для Инвалидов размер 4,

детское питание для детей до года (каши и пюре, печенье),

лекарства от простуды для детей и взрослых,

мука,

макаронные изделия,

крупы,

тушенка,

лапша и картофель быстрого приготовления,

сахар,

соль,

чай,

растительное масло,

туалетная бумага,

средства гигиены,

влажные салфетки,

свечи,

спички,

кормосмесь курам и свиньям,

плитки газовые переносные,

баллончики с газом,

постель и полотенца,

подушки, одеяла, матрацы.



Реквизиты для перевода находятся на странице







фото: В социальных сетях волонтеры «Добровольческого корпуса Байкала» просят жителей Бурятии откликнуться – в соседнем Забайкалье люди пострадали от крупного наводнения, в 8 районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Вода застала врасплох Газимуро-Заводской, Могочинский, Нерчинский, Петровск-Забайкальский, Сретенский, Чернышевский и Шелопугинский районы. Беда случилась из-за обильных дождей с 16 по 19 июня.- в 23 населённых пунктах подтоплено 298 жилых домов, подтоплено 681 приусадебных участков, разрушено 9 деревянных мостов, частично подтоплено 10 участков автодорог общей протяженностью 6,1 тысячи метров. Всего развернуто 5 пунктов временного размещения вместимостью 700 человек (сейчас размещено 103 человека, в том числе 24 ребенка), - рассказали на официальном краевом портале.Волонтеры объявили сбор гуманитарной помощи для забайкальцев. Продукты и прочее по списку можно приносить по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 56 (здание фонда «Здоровье Бурятии»).- Подтоплены населённые пункты, люди остались без крова и находятся в пунктах временного размещения. Шелопугино и сёла рядом отрезаны от мира, - отметили волонтеры ДКБ.Денежные средства можно перечислить на счет АНО ДКБ - на них будут закупаться необходимые продукты и вещи и отправляться в Забайкалье, часть денег может быть использована для оплаты перевозки гуманитарной помощи транспортным компаниям либо на заправку ГСМ для автомобиля для перевозки гумпомощи.Говоря подробнее о наводнении, в Газимуро-Заводском районе в 10 населенных пунктах остаются подтопленными 17 жилых домов, 269 приусадебных участков. Для ликвидации последствий ЧС, вызванных обильными осадками, оказания помощи населению работает группировка РСЧС в количестве 79 человек, 25 единиц техники, 2 плавсредства.Кроме того, из-за поднятия уровня воды в горной р. Ушумун произошло разрушение автомобильного моста на межпоселковом участке автодороги Газ-Завод - Ушумун в 20 километрах от Газимурского Завода. Из-за этого отрезаны 11 населённых пунктов: Батакан, Закаменная, Курлея, Луговское, Бурукан, Бура, Кунгара, Курюмдюкан, Зерен, Кактолга, Будюмкан. Как сообщают на сайте правительства Забайкалья, на месте группировка РСЧС. В населенных пунктах имеется запас топлива, продовольствия и медикаментов на 7 суток.На сегодня в Нерчинско-Заводском районе в одном населенном пункте остается подтопленными 6 жилых домов и 12 приусадебных участков. Там же вышедшие из берегов ручьи разрушили два моста и отрезало дорогу до двух сел – Ишага и Дамосово.В Шелопугинсом районе в трех населенных пунктах остаются подтопленными 250 жилых домов и 300 приусадебных участков. Ситуация с дорогами не лучше, чем в других названных районах: на участке дороги Ундинские Кавыкучи - Нижняя Шахтама из-за осадков водопропускная труба не справилась с потоком и вода пошла через дорогу, повредив проезжую часть, в результате чего отсутствует проезд в населенные пункты Нижняя-Шахтама, Средняя Шахтама, Вершино Шахтама.Вдобавок, произошло разрушение автомобильного моста через реку Сенкокуча на межпоселковом участке автодороги Купряково - Копунь. В результате разрушения моста затруднен проезд к 10 селам: Мироново, Богданово, Ишикан, Некрасово, Копунь, Даякон, Чонгуль, Малый Тонтой, Большой Тонтой, Деревцово.В Балейском районе затопило 20 жилых домов, 81 приусадебных участков. Еще один разрушенный мост - затруднен проезд к 17 домам. В Александрово-Заводском районе остаются подтопленными шесть приусадебных участков. Жители от эвакуации отказались.В Нерчинском районе тоже дожди уничтожили мост через ручей в с.Савватеево, отрезаны 6 населённых пунктов (села Савватеево, Пешково, Кулаково, Котельниково, Андронниково, Волочаевка). Кроме того, река Урульга размыла дорожное полотно межпоселковой автодороги на 16-17 километрах между Пешково и Савватеево частично, проезд затруднен.В Могочинском районе подтоплен 1 населенный пункт г. Могоча, 13 приусадебных участков. Для эвакуации жителей развернут пункт временного размещения на 100 человек на базе СОШ №1. В Оловяннинском районе дожди частично обрушили мост через реку Турга в село Улан-Цацык, но есть пути объезда.Добровольцы в Улан-Удэ просят жителей принять участие в оказании гуманитарной помощи с 21 июня по 25 июня с 8-00 до 21-00. Отдельными пунктами – одежда не нужна, можно приносить сигареты, отметили волонтеры ДКБ.Список необходимых продуктов:Смесь Детская Нестожен 2,памперсы для Инвалидов размер 4,детское питание для детей до года (каши и пюре, печенье),лекарства от простуды для детей и взрослых,мука,макаронные изделия,крупы,тушенка,лапша и картофель быстрого приготовления,сахар,соль,чай,растительное масло,туалетная бумага,средства гигиены,влажные салфетки,свечи,спички,кормосмесь курам и свиньям,плитки газовые переносные,баллончики с газом,постель и полотенца,подушки, одеяла, матрацы.Реквизиты для перевода находятся на странице АНО ДКБ фото: 75.ru