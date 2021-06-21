В Бурятии в Иволгинском районе пьяная компания избила и ограбила студента

Главный зачинщик драки – молодой рецидивист



Утром 19 июня в полицию Иволгинского района обратился 19-летний житель Прибайкальского района. Молодой человек рассказал полицейским, что недавно приехал в Поселье в гости к родственникам. Ночью парень пошел гулять по поселку и встретил двух незнакомцев, которые попросили у него денег. Втроем они отправились до магазина, купили алкоголь и принялись распивать его на лавочке.



- Позже к ним присоединились еще двое молодых людей, не знакомых заявителю. В ходе распития спиртного один из собутыльников затеял ссору с гостем из-за незначительного повода. Молодой человек решил прервать конфликт и попытался убежать. Однако новые знакомые стали преследовать его и догнали. 25-летний молодой человек уронил парня на землю и стал наносить побои. После чего он снял с лежащего молодого человека куртку, в кармане которой находились два сотовых телефона, банковская карта и кошелек с шестью тысячами рублей, и удалился со своими приятелями, - рассказали в МВД Бурятии.



Пострадавший добрался до родственников и лег спать. О случившимся он рассказал только наутро. В тот же день в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Иволгинскому району злоумышленник задержан.



- По месту жительства у него изъяты сотовые телефоны. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению – приобрёл алкоголь и продукты питания, а куртку потерял. Отметим, мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за тяжкое преступлений, - добавили в ведомстве.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дознание продолжается. Кроме того, сотрудниками полиции решается вопрос о привлечении собственника торговой точки к административной ответственности по ст. 14.16 КРФ об АП за нарушение правил продажи алкогольной продукции.





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