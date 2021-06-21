21.06.2021
В Улан-Удэ молодой водитель мопеда пострадал в аварии

В Улан-Удэ молодой водитель мопеда пострадал в аварии

Оказалось, 23-летний парень уже попадался сотрудникам ГИБДД

Сегодня утром на ул. Тулаева 23-летний водитель мопеда «Альфа», не имеющий прав управления транспортом, врезался в автомобиль «Тойота Филдер». В результате ДТП мопедист получил травмы различной степени тяжести. 



Оказалось, этого же водителя неделю назад задерживали сотрудниками ГИБДД и привлекали к административной ответственности за управление транспортом,  не имея соответствующих прав.



фото: ГИБДД Бурятии
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