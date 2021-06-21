В Улан-Удэ молодой водитель мопеда пострадал в аварии

Оказалось, 23-летний парень уже попадался сотрудникам ГИБДД



Сегодня утром на ул. Тулаева 23-летний водитель мопеда «Альфа», не имеющий прав управления транспортом, врезался в автомобиль «Тойота Филдер». В результате ДТП мопедист получил травмы различной степени тяжести.







Оказалось, этого же водителя неделю назад задерживали сотрудниками ГИБДД и привлекали к административной ответственности за управление транспортом, не имея соответствующих прав.







фото: ГИБДД Бурятии