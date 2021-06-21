В Улан-Удэ пьяные отморозки избили вахтера

Один из них притворился, что приносит извинения, пока его напарник еще и украл велосипед

В Октябрьском районе сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам раскрыли грабеж. Ночью 19 июня в отдел полиции №2 УМВД России по Улан-Удэ поступило сообщение о грабеже от вахтера дома по улице Краснофлотской.

Пострадавший мужчина рассказал, что сначала застал незнакомцев за пьянкой на лестничной площадке и выгнал их из подъезда. Однако молодые люди продолжили шуметь и мусорить рядом с подъездом.

- На очередное замечание вахтера один из них отреагировал агрессией: он несколько раз ударил заявителя по лицу. А спустя несколько минут зашел в подъезд и, пока его друг «извинялся» перед вахтером за доставленные неудобства, похитил оставленный там велосипед, - пояснили в МВД Бурятии.

Вахтер заметил неладное и ринулся к входной двери, но она оказалась заблокирована. Вахтер тут же сообщил о происшедшем в полицию.

- Уже спустя 15 минут ориентированные на розыск злоумышленников сотрудники патрульно-постовой службы задержали их вместе с велотранспортом на улице Тулаева и доставили в отдел внутренних дел, - добавили в ведомстве.

Велосипед принадлежал одной из квартиранток, ущерб составил 10 тысяч рублей. Злоумышленником оказался 21-летний улан-удэнец. Он признался в совершении грабежа. Более того, выяснилось, что преступление он совершил, будучи условно осужденным за серию краж.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Правовое решение по факту нанесения побоев будет принято после проведения судебно-медицинской экспертизы, которая позволит установить вред, причиненный здоровью потерпевшего.





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