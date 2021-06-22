В Бурятии пропал 21-летний парень

Улан-удэнец уже около двух недель не выходит на связь с родными

Полицейские разыскивают 21-летнего жителя Улан-Удэ Зоригто Будаева, который с 8 июня не выходит на связь с родственниками. Крайний раз молодого человека видели на станции техобслуживания на улице Конечной. Как отметили в МВД Бурятии, пропавший является уроженцем у. Куорка Кижингинского района.

Приметы: азиатской внешности, среднего телосложения, рост 176 см, волосы короткие темные.

Особые приметы: носит очки с диоптриями.

Был одет: куртка темно-синего цвета, спортивное трико черное, кроссовки.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-96-02, 8(924)555-97-55, 8(924)011-13-11.

фото: МВД Бурятии