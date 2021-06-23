В Бурятии следователь спас убийцу от тюрьмы

Талантливо затянутое уголовное дело закрыли за истечением срока давности



Чтобы понять, насколько странно расследовалось это дело, скажем всего лишь одну деталь – следствие по нему шло семь лет. Ровно столько ждали правосудия родные Лидии Соколовой, 61-летней жительницы Северобайкальского района, погибшей под колесами Toyota Land Cruiser в январе 2013 года. Водитель внедорожника с места наезда скрылся, но его нашли, однако, несмотря на то, что он был пьян, признавал факт наезда, а на машине найдены следы крови потерпевшей, дело бесконечно приостанавливали. В результате в 2020 году его прекратили в связи с истечением сроков давности.



Протащил 60 метров



Максим Соколов вспоминает день гибели любимой мамы постоянно. Молодой мужчина признается, хотя прошло уже семь лет, но все равно очень скучает по самому близкому человеку. Утром 24 января 2013 года он, как обычно, поехал на электричке на работу. Тогда, как и сейчас, Максим работал на железной дороге. На перегоне электричка остановилась. Оказалось, что через путейского диспетчера родные передали машинисту страшную новость от гибели Лидии Степановны, а тот сообщил об этом проводнику, который рассказал о беде Максиму и добавил: «ты еще успеваешь на электричку в обратную сторону, поторопись».



Не понимая, что произошло, Максим добрался до Нового Уояна, где жили родители, там его встретили отец и старшая сестра. Вместе они бросились туда, где произошла трагедия – на 180 км автодороги «Северобайкальск – Новый Уоян».



- Мама работала на очистных и каждое утро ходила на работу пешком около километра, - вспоминает Максим. – Автомобиль после наезда скрылся с места происшествия, а мама, несмотря на то, что было уже полвторого дня, в минус 40 продолжала лежать на обочине. Видно было, что ее тело оттащили с дороги. Позже мы узнали, что мама зацепилась за машину и водитель протащил ее еще 60 метров. Он как летел со стороны поселка, так и сбил ее…



Тело Лидии Степановны было переломано, на нем не осталось ни одного живого места. Женщина скончалась на месте. Благодаря свидетельским показаниям сотрудники ГИБДД в тот же день задержали 29-летнего водителя внедорожника Юрия, с утра гонявшего пьяным по поселку. У молодого человека взяли кровь на анализ, который показал, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.



В подтверждение того, что водитель был пьян, в деле имеются показания фельдшера участковой больницы поселка Новый Уоян. В составленном ею в 11 часов 45 минут 24 января 2013 года акте медицинского освидетельствования, проводимого при помощи алкотестера «Лион 500», у Юрия выявлено алкогольное опьянение 0,57 мг/л. Через 20 минут фельдшер вновь провела исследование, которое выявило 0,60 мг/л.



По факту ДТП следственный отдел МВД России Северобайкальский возбудил уголовное дело в отношении водителя по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека».



«Это было убийство»



Когда случилась трагедия, родные погибшей были уверены – молодой человек получит по всей строгости закона. Мало того, что он был пьян, так еще и ездил на машине, не поставленной на учет в ГИБДД, не имевшей паспорта транспортного средства и ОСАГО. Да и с места аварии водитель скрылся, к тому же он был лишен водительских прав, а это преследуется по закону. Как же они ошибались…



Подозреваемый водитель не отрицал факт наезда и даже говорил, что накануне действительно употреблял. Из его показаний следует, что 23 января 2013 года около 22 часов он со знакомым в гараже выпил пол-литра водки. Утром 24 января 2013 года около 7 часов 30 минут он выехал из поселка и заметил в тумане силуэт, отвернул влево, и в этот момент произошел удар. Он остановился, увидел на обочине человека, подходить не стал, испугался и уехал с места дорожно-транспортного происшествия.



В тот же день родители привели парня к пострадавшим, но на его лице никакого раскаяния, переживаний или сочувствия родные не увидели.



- Он идти не хотел. Родители притащили его к нам за шиворот. Даже на суде (по иску о компенсации морального вреда. - Прим. ред.) хихикал, ему весело было. По факту он так и не принес нам извинений, - сетует Максим.



Поначалу потерпевшим по делу был признан муж Лидии Степановны. Мужчина очень тяжело переживал смерть супруги, а потому вскоре сильно заболел и в 2014 году уехал жить к среднему сыну в Красноярск, где медицина лучше районной. Никаких писем или звонков от следователя не было ни мужу, ни детям погибшей, как будто дела вообще не существовало. Но семья все еще надеялась, что расследование вот-вот придет к логическому концу, но, как ни странно, оно постоянно приостанавливалось.



- Когда жаловался, что никаких продвижений по делу нет, следователь говорила, что я не являюсь потерпевшим, - с горечью рассказывает Максим. – Мне пришлось доказывать, что отец в поселке больше не проживает, через ругань, но меня признали потерпевшим. И снова дело встало. Я спрашивал следователя – вы будете работать или нет? В ответ слышал грубость. Обращался в прокуратуру с заявлением об отводе следователя, но мне ответили, что оснований для мер прокурорского реагирования не имеется. Писал в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет, а толку никакого - мои заявления спускались обратно в район. Складывалось впечатление, что работает не следователь, а адвокат водителя.



Летом прошлого года Максим Соколов в очередной раз обратился в прокуратуру с жалобой на следователя. На этот раз надзорное ведомство обнаружило в ее действиях волокиту, в ответе Северобайкальской межрайонной прокуратуры от 2 июля 2020 года ход расследования поставили на контроль. А через месяц, 3 августа, уголовное дело в отношении Юрия прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.



- Я подозревал, почему тянут время – чтобы дело закрыть. Что они делали все эти семь лет? Какие такие экспертизы проводили? Кстати, та следователь сейчас заместитель начальника, уже подполковник. Она сказала нам, что дело закрыли с признанием вины. Понимаете? Получается, если бы следствие шло по закону, то виновник аварии предстал бы перед судом. Я не удовлетворен ни качеством, ни результатом расследования. Хотел, чтобы он был наказан по закону, чтобы сел на три-пять лет, сколько положено. Он убил человека. Я считаю, что это было убийство, - заключает Максим Соколов.



Не увидел с 20 метров



За комментариями относительно длительности расследования этого дела мы обратились в республиканское МВД. В ведомстве сообщили, что за волокиту в ходе расследования этого уголовного дела следователь привлечена к дисциплинарной ответственности.



В процессе расследования следователь неоднократно принимала решения о приостановлении его производства в связи с проведением ряда дополнительных автотехнических исследований, в том числе в условиях, максимально приближенных в момент ДТП. Назначались и проводились комиссионные и судебные экспертизы. Исходя из выводов, следует, что водитель не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода путем применения торможения. Действия водителя не находятся в причинной связи с происшествием, сообщили в МВД по РБ.



Факт алкогольного опьянения не встал во главу угла расследования. Водитель уповал на то, что выпил уже после аварии. Хотя, по словам Максима Соколова, водитель пил накануне ночью и за 15 минут до смертельного ДТП покупал спиртное в магазине. Но для следствия результаты алкотестера показались достаточными. Водитель утверждал, что ехал 60 км/час, но, думается, молодой парень не стал бы ехать на Land Cruiser так медленно, хотя на дороге разрешенная скорость была 90 км/час. Да и повреждения у Лидии Соколовой были слишком тяжелыми для нормативной скорости авто.



Кроме того, в МВД сообщили: «установлено, что в момент дорожно-транспортного происшествия были неблагоприятные погодные и метеорологические условия в виде плотного тумана, низкой температуры воздуха -45 градусов, снежного наката, сумеречного времени суток, что ограничивало видимость проезжей части с рабочего места водителя (конкретная видимость дороги составила не более 20,6 метра)». Если это и так, то даже с 20 метров трезвый водитель наверняка увидел бы женщину. Сразу видно, у молодого человека был хороший адвокат.



Когда дело закрыли, сын погибшей обратился в суд с иском о компенсации причиненного ему морального вреда. Но признавать моральный вред никто из ответчиков не торопился.



- Полгода тянулось разбирательство в суде, - рассказывает сын погибшей женщины, - было девять заседаний, в итоге Северобайкальский городской суд РБ оценил причиненный мне моральный ущерб в 150 тыс. рублей. На суде они так себя вели, будто уже я в чем-то виноват. Я не согласился с решением суда и подал апелляцию. 24 мая этого 2021 года Верховный суд РБ определил взыскать с ответчика 400 тыс. рублей.



«При определении степени морального вреда судебная коллегия принимает во внимание, что истцу причинен моральный вред, выразившийся в смерти матери – близкого родственника в результате ДТП, совершенного А. при его грубом нарушении правил дорожного движения, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, покинул место ДТП, к уголовной ответственности не был привлечен в связи с истечением срока давности, транспортное средство Toyota Land Cruiser не состояло на учете в ГИБДД, а гражданская ответственность не была застрахована», - постановил Верховный суд РБ.



- Я до сих пор переживаю смерть мамы. Поначалу не верил, не мог понять, осознать, что ее больше нет. Даже после похорон не верилось, что мы маму похоронили. Я ведь младший сын в семье, мы с ней больше всего общались. Очень тяжело все это вспоминать, - замолкает Максим.



Любовь Ульянова, «Номер один»

Фото: russianstock.ru