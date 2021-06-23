В Бурятии задержали собирателей конопли

Одного из злоумышленников полицейские взяли прямо в поле



Полицейскими в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Мак» пресечены наркопреступления. Так, поздним вечером 21 июня сотрудники ДПС на поле, в пяти километрах от села Нижняя Иволга, задержали мужчину с пакетом конопли. Собрав наркотическое средство, житель поселка Стеклозавод направлялся в сторону остановки общественного транспорта, чтобы уехать домой. Вес изъятого у него запрещенного вещества составил более 300 граммов.



От освидетельствования на предмет употребления наркотиков 47-летний гражданин отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по статье 6.9 КоАП РФ.



- В тот же вечер аналогичное преступление раскрыто сотрудниками Управления наркоконтроля МВД Бурятии в Тарбагатайском районе. Задержаны трое злоумышленников в возрасте от 24 до 55 лет, приехавших из Улан-Удэ для сбора марихуаны. У каждого из них изъято по пакету с наркотическим средством общей массой свыше килограмма, - рассказали в МВД Бурятии.



Подозреваемые привлечены к административной ответственности за отказ от освидетельствования. Отметим, один из них ранее судим за тяжкое преступление.



По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ.





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