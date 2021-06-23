Прокуратура Бурятии взяла под контроль трагическое ДТП с подростками

Девочка погибла на месте, все участники аварии оказались одноклассниками
Прокуратура Бурятии поставила на контроль доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Кижингинском районе, повлекшего смерть несовершеннолетней. Проверка организована отделением МВД России по Кижингинскому району, сообщили в надзорном органе.
«Будет дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», отметили в прокуратуре.
Напомним, в Бурятии вчера в шесть часов вечера в Кижингинском районе произошло серьезное ДТП. Пятнадцатилетний водитель автомобиля «Тойота Харриер», не имеющий прав, ехал по трассе Кижинга – Хуртэй. В 7 километрах от села Кижинга в какой-то момент подросток не справился с управлением и машина опрокинулась.
- В результате ДТП 14-летняя девочка-пассажир от полученных травм скончалась на месте аварии. Водитель и еще четыре пассажира внедорожника (1 девочка и 3 мальчика, все одноклассники 15-16 лет) с травмами доставлены в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД Бурятии.
фото: ГИБДД Бурятии