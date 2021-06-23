В Бурятии девочка надышалась газом и умерла

Мама погибшей школьницы призывает родителей провести профилактическую беседу с детьми, чтобы не допустить повторения трагедии



Вчера в одной из социальных сетей появилось обращение матери, которая только что потеряла свою 13-летнюю дочь. Девочка надышалась бытовым газом из баллончика и умерла.



«Здравствуйте. Я мама умершей девочки, которой было 13 лет. Заключения экспертизы ещё пока не готово. Следствием выяснилось, что моя любимая, единственная доченька дышала газом, что она в нашем Гусиноозерске не первая, но мне очень хочется, чтобы была последней. Просто задохнулась на глазах у своей подруги, которая не смогла в силу своего возраста или еще каких-то обстоятельств ей помочь», - сообщила женщина.



Факт смертельного отравления подтвердили в следственном управлении следственного комитета РФ по РБ.



- По данному факту начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

Мама погибшей девочки нашла в себе силы обратиться к жителям Бурятии с просьбой объяснить детям вред бытового газа.

- Люди, это обычный газ для печек, который продается в нашем городе без ограничений в возрасте и стоит 47 рублей. Призываю всех провести профилактическую беседу со своими и не своими детьми. У меня все, - написала с болью мать.



Это не первый случай гибели ребенка в результате отравления газом. 18 мая в Турунтаево



В прошлом году следственное управление следственного комитета направлено в региональный орган законодательной власти письмо, в котором обоснована необходимость принятия закона, ограничивающего свободную продажу газосодержащих предметов несовершеннолетним. Письмо уже принято в работу по законопроекту.



Пока баллончики для заправки зажигалок или баллончики для туристических горелок продаются повсеместно и содержат смесь бутана, изобутана и пропана в разных пропорциях. При вдыхании такая летучая семь вытесняет кислород из крови, и даже однократное вдыхание любого из перечисленных газов может привести к смерти от удушья, паралича дыхательного центра в мозге, токсического отека головного мозга, закупорки дыхательных путей рвотными массами, отека легких в ответ на проникновение паров газов в бронхи и альвеолы. Пропан, бутан, изобутан при вдыхании также способны вызвать аритмию и остановку сердца.



Фото «Номер один».



Вчера в одной из социальных сетей появилось обращение матери, которая только что потеряла свою 13-летнюю дочь. Девочка надышалась бытовым газом из баллончика и умерла.«Здравствуйте. Я мама умершей девочки, которой было 13 лет. Заключения экспертизы ещё пока не готово. Следствием выяснилось, что моя любимая, единственная доченька дышала газом, что она в нашем Гусиноозерске не первая, но мне очень хочется, чтобы была последней. Просто задохнулась на глазах у своей подруги, которая не смогла в силу своего возраста или еще каких-то обстоятельств ей помочь», - сообщила женщина.Факт смертельного отравления подтвердили в следственном управлении следственного комитета РФ по РБ.- По данному факту начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.Мама погибшей девочки нашла в себе силы обратиться к жителям Бурятии с просьбой объяснить детям вред бытового газа.- Люди, это обычный газ для печек, который продается в нашем городе без ограничений в возрасте и стоит 47 рублей. Призываю всех провести профилактическую беседу со своими и не своими детьми. У меня все, - написала с болью мать.Это не первый случай гибели ребенка в результате отравления газом. 18 мая в Турунтаево скончался 15-летний подросток после вдыхания содержимого газового баллона для туристических горелок.В прошлом году следственное управление следственного комитета направлено в региональный орган законодательной власти письмо, в котором обоснована необходимость принятия закона, ограничивающего свободную продажу газосодержащих предметов несовершеннолетним. Письмо уже принято в работу по законопроекту.Пока баллончики для заправки зажигалок или баллончики для туристических горелок продаются повсеместно и содержат смесь бутана, изобутана и пропана в разных пропорциях. При вдыхании такая летучая семь вытесняет кислород из крови, и даже однократное вдыхание любого из перечисленных газов может привести к смерти от удушья, паралича дыхательного центра в мозге, токсического отека головного мозга, закупорки дыхательных путей рвотными массами, отека легких в ответ на проникновение паров газов в бронхи и альвеолы. Пропан, бутан, изобутан при вдыхании также способны вызвать аритмию и остановку сердца.Фото «Номер один».