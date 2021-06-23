В Бурятии пара пастухов своровала около 120 коров у хозяина фермы

Криминальная история длилась три года, похищенных животных злоумышленники продавали





В Хоринском районе к уголовной ответственности за кражу крупного рогатого скота привлекут работников животноводческой стоянки. Полицейские установили, что несколько лет на животноводческой ферме недалеко от села Кульск работала пара: мужчина занимался выпасом крупного рогатого скота, а женщина помогала по хозяйству. На стоянке находились как хозяйские животные, так и животные местных жителей, отданные на временное содержание.



- Известно, что с марта 2017 года по ноябрь 2020 года работники фермы похитили около 120 голов КРС. В течение нескольких лет хозяин фермы периодически приезжал и пересчитывал поголовье. Чтобы скрыть недостачу, злоумышленники готовились к приезду хозяина – загоняли на территорию пасущихся животных с соседней стоянки и находящихся на свободном выпасе животных местного населения. После отъезда индивидуального предпринимателя пастух выпускал животных, - рассказали в МВД Бурятии.



В ноябре прошлого года хозяин стоянки недосчитался поголовья и обратился в полицию. Предварительный ущерб, причиненный индивидуальному предпринимателю и местным жителям, составил около 1,5 миллиона рублей.



Похищенных животных злоумышленники сбывали, а на вырученные деньги приобретали продукты питания и алкоголь.



В отношении задержанных следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Будет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (Кража).





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