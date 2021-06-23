Бурятия поможет Иркутской области справиться с лесными пожарами

Сейчас в соседнем регионе горит 32 тысячи гектаров леса

Сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов отправились в Иркутск для помощи в ликвидации сложных лесных пожаров. Такое решение принято республиканским штабом по тушению лесных пожаров Бурятии.

Как отметил зампред правительства Петр Мордовской, в сводном плане республики предусмотрены силы и средства для межрегионального маневрирования.

- Группировка парашютной десантной пожарной службы из 31 сотрудника вылетели сегодня в Иркутскую область. На помощь соседнему региону отправляются специалисты Бичурского, Закаменского и Сосново-озерского авиаотделений. Уже сегодня они будут работать на лесном пожаре, - рассказал Григорий Сердюков, руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

Координатором группы назначен опытный лётчик-наблюдатель Роман Михайленко. Вся группировка будет разделена на 3 небольшие группы, они будут работать на разных кромках одного лесного пожара, сообщили в Республиканском агенстве лесного хозяйства.

- На 22 июня в Иркутской области проводились работы по тушению 10 лесных пожаров на площади более 32 тысяч га. В Катангском районе Иркутской области введён режим чрезвычайной ситуации, - сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».

Отметим, в Бурятии на сегодняшний день сохраняется стабильная лесопожарная обстановка.

фото: РАЛС