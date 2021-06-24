В Бурятии пропал 47-летний мужчина

Житель Иволгинского района вышел из дома и не вернулся

Сотрудники ОМВД России по Иволгинскому району разыскивают 47-летнего жителя улуса Хойто-Бэе Батомунко Ламажапова, который 21 июня около 10.00 вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: азиатской внешности, на вид 50 лет, рост 175 см, худощавого т/сложения, волосы короткие чёрные с сединой.

Был одет: водолазка и кроссовки чёрного цвета, джинсы тёмно-синие. Ранее не уходил.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8(924)450-50-50, 8(914)389-76-80, 8(9021)68-87-39, 8(9024)51-47-83 или 102 (112).







фото: МВД Бурятии