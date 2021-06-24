Мошенника из Бурятии в федеральном розыске задержали в Иркутской области

Мужчина попался на Ольхоне, где также обманывал жителей

В Иркутской области в суд передано уголовное дело в отношении 25-летнего уроженца Республики Бурятия, который обманул несколько жителей Ольхонского района.

Сотрудниками уголовного розыска установлено, что в конце августа 2020 года мужчина приехал на остров Ольхон отдыхать, при этом при себе не имел средств как наличных, так и на банковских счетах.

- Молодой человек ранее являлся индивидуальным предпринимателем, поэтому у него существовала демонстрационная бизнес-версия одной из популярных платежных систем на смартфоне, которая, якобы, подтверждала наличие на счете 1 миллиона рублей. Воспользовавшись этой программой, подозреваемый в качестве доказательства своей состоятельности, купил у местного жителя автомобиль, у другого занял 10 тысяч рублей. Всем потерпевшим молодой человек говорил, что перевел средства онлайн и они в течение 2-3 дней поступят им на счета, - рассказали в МВД по Иркутской области.

Молодого человека задержали на территории Ольхонского района. Известно, что подозреваемый находился в федеральном розыске за совершение мошеннических действий на территории России. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время все материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Ольхонский районный суд для рассмотрения по существу.

фото: pixabay.com