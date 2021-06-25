Дезертира из Бурятии задержали в Иркутске

Он уже второй раз пытается сбежать из войсковой части (видео)



В Иркутске сотрудники уголовного розыска МВД Бурятии совместно с военной полицией Кяхтинского гарнизона задержали молодого жителя Бурятии. Двадцатидвухлетний мужчина сбежал из войсковой части в Кяхтинском районе.







- В результате оперативно-розыскных мероприятий в Иркутске задержали 22-летнего гражданина: молодой человек находился в федеральном розыске за ВСО СК РФ по Кяхтинскому гарнизону за самовольное оставление части. Со 2 октября он не являлся на службу, - рассказали в МВД Бурятии.



Отметим, ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Обвиняемый доставлен полицейскими в военную комендатуру по Иркутскому гарнизону.







фото: скриншот из видео