В Бурятии продолжаются суды по факту ДТП, совершенного пьяным полицейским

Авария унесла жизни пятерых человек



Несколько лет назад в Бурятии произошло резонансное ДТП, которое унесло жизни пяти человек. Виновным в этой трагедии признали полицейского (теперь уже бывшего), который находился за рулем в нетрезвом состоянии. Окончательные итоги этого дела подведены лишь недавно, после того как суд рассмотрел иск к виновнику аварии от родственников погибших.



Суд в Улан-Удэ рассмотрел иск дочери погибших в ДТП супругов к виновнику аварии – бывшему сотруднику полиции в Тункинском районе. Потерпевшая просила взыскать в качестве компенсации морального вреда 3 млн рублей.



За руль под градусом



Резонансное ДТП произошло 10 декабря 2018 года на трассе «Култук - Монды». В районе села Торы столкнулась «Тойота Корона Премио» с «Тойотой Камри» под управлением участкового сотрудника полиции. Авария унесла жизни пяти человек – погибли все пассажиры «Тойоты Корона Премио»: трое мужчин и две женщины. Водитель и пассажир «Камри» получили травмы. Все участники ДТП были жителями Тункинского района. По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».



Уже на следующий день МВД выдвинуло свою версию ДТП – министерство сообщило, что виновником аварии стала «Тойота Корона», якобы ее водитель вылетел на «встречку».

Следователи зафиксировали следы столкновения, составили схему, после чего изъяли поврежденные транспортные средства для экспертизы. Образцы крови водителей направили в Республиканский наркологический диспансер для химических исследований.



Позже выяснилось, что находящийся за рулем «Камри» капитан был пьян и вина за ДТП лежит на нем. Сотрудник полиции в состоянии алкогольного опьянения двигался со скоростью не менее 80 км/ч. Мужчина выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем, двигавшимся во встречном направлении по своей правой полосе движения и не имевшим технической возможности предотвратить столкновение.



В результате два пассажира «Тойоты Корона», родители истицы, подавшей иск о компенсации морального вреда, скончались на месте происшествия от тупой сочетанной травмы головы, грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей.



В декабре 2019 года уголовное дело в отношении участкового поступило в Тункинский районный суд. Полицейского признали виновным и вынесли приговор. Адвокат осужденного обжаловал его в Верховном суде Бурятии. Суд апелляционной инстанции изменил приговор районного суда, назначив виновному наказание в виде 7 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев. Так, из апелляционного решения исключили указание суда на нарушение правил эксплуатации транспортных средств. Также исключили указание суда о тяжести наступивших последствий в виде причинения смерти пяти участникам ДТП и причинение тяжкого вреда здоровью одному из потерпевших и мнения потерпевших, просивших назначить максимально строгое наказание.



Обращалась к психологу



Истец обратилась в суд с иском к виновному в ДТП о взыскании компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей.



«В связи со смертью членов семьи истца женщине нанесен моральный вред, поскольку потеря близких родственников является невосполнимой утратой, необратимым обстоятельством, нарушающим психическое благополучие истца, ее право на родственные и семейные связи. Истец потеряла мать и отца, которые являлись близкими членами семьи, оказывали ей моральную поддержку. Длительное время после произошедшего она пребывала в состоянии глубокой депрессии. Чувство горя, вызванное болью утраты, было нестерпимым», - говорится в решении суда.



В судебном заседании истец заявленные требования поддержала, пояснила, что утрата обоих родителей в один день, которым было всего по 55 лет, причинила ей невыразимые страдания и боль. Она долгое время находилась в депрессии, испытывала стресс, плакала, поскольку была очень близка с родителями, находилась с ними в хороших отношениях. Дочь длительное время проживала совместно с родителями, проводила с ними много времени. Мать и отец помогали ей в воспитании троих детей, оказывали поддержку. Гибель родителей повлекла невосполнимую утрату, душевную боль. Истица по-прежнему вспоминает родителей и испытывает легкую депрессию, что подтверждается представленным заключением по данным психологического обследования.



Ответчик же после ДТП не извинился, материальную помощь не оказывал. В судебном заседании посредством видеоконференцсвязи он согласился с исковыми требованиями, но частично. Мужчина предложил оплатить в качестве компенсации не более 200 тыс. рублей. Он просил учесть его затруднительное материальное положение, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.



Суд при определении размера компенсации морального вреда учел обстоятельства ДТП, состояние истицы, а также, исходя из требований разумности и справедливости, пришел к выводу о взыскании компенсации морального вреда с ответчика суммой 500 000 рублей. Истицу такое решение не удовлетворило, и она подала апелляционную жалобу, которая в ближайшее время поступит в Верховный суд.



Лариса Ситник, «Номер один».

