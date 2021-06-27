В Бурятии авиакомпания заплатит за ночные кошмары пассажира

Устояло решение суда первой инстанции о выплате компенсации морального вреда пассажиру, ставшему жертвой авиакатастрофы



В Верховном суде Бурятии устояло решение суда первой инстанции о выплате компенсации морального вреда авиакомпанией «Ангара» одному из ее пассажиров, ставшему жертвой авиакатастрофы.



Напомним, самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа 27 июня 2019 года вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск. При посадке воздушное судно выехало за пределы полосы, столкнулось со зданием, в котором размещались очистные сооружения, и загорелось. Командир экипажа и бортмеханик погибли на месте, к медикам за помощью обратилось более 30 человек. Восемь человек, в том числе двое детей 13 и 17 лет, госпитализированы с различными травмами. Предварительной причиной крушения стал отказ левого двигателя, говорилось в промежуточном отчете о расследовании инцидента Межгосударственного авиационного комитета (МАК).



В суд за компенсацией морального ущерба суммой 1 млн рублей обратился один из пассажиров авиакомпании, летевший тем самым злополучным рейсом. 27 июня 2019 года мужчина собрался лететь на вахту в Якутию с пересадкой. В Якутии он работал водителем.



«При посадке самолета почувствовал сильную вибрацию, после - сильный удар, в результате которого его кресло оторвало и пронесло до середины салона. Почувствовал боль в области ребер, было разбито лицо, зубы, боль в ноге. Две недели находился на стационарном лечении, в Тюмени провели операцию - был порван мениск на правой ноге. По настоящее время нога беспокоит, поврежденные зубы не восстановлены, не может работать в прежней должности. Имеет на иждивении двоих детей 17 и девяти лет. Пояснил, что до настоящего времени снятся кошмары, перенесенная авиакатастрофа», - следует из материалов дела.



Представитель авиакомпании с иском не согласился. Юрист «Ангары» пояснил, что пострадавшему пассажиру предлагались компенсационные выплаты, однако он от них отказался. Указал, что требуемая сумма компенсации морального вреда необоснованно завышена. Просил учесть, что в период пандемии авиакомпания пострадала, понесла убытки и заявленная сумма поставит ответчика в экономически невыгодное положение.



Тем не менее суд встал на сторону истца и решил удовлетворить требования частично, снизив размер компенсации морального ущерба до 300 тыс. рублей.



Ответчик попытался обжаловать решение Железнодорожного районного суда в Верховном суде. В апелляционной жалобе представитель ответчика просил решение суда изменить, указывая, что не согласен с размером компенсации морального вреда, считает, что сумма завышена. Также представитель авиакомпании указывал на то, что решение вынесено без учета всех обстоятельств дела.



«Не учтено, что до настоящего времени выясняются причины авиакатастрофы, что выкатившееся с полосы воздушное судно столкнулось с самовольно возведенным зданием очистных сооружений, что виновные в происшествии лица до настоящего времени не установлены. Обращает внимание, что доказательств стрессового состояния истца и неврологических расстройств в связи с происшествием представлено не было, также не представлено доказательств тому, что полученная травма повлекла стойкую утрату общей или профессиональной трудоспособности. Судом не учтено, что из бюджета Республики Бурятия истцу выплачена компенсация за причинение вреда здоровью в размере 400 тыс. рублей. В связи с указанным ответчик просит снизить размер взысканной суммы до 100 тыс. рублей», - указано в деле.



Представитель пострадавшего в авиакатастрофе пассажира в ответ на доводы ответчика сообщил, что подача жалобы ответчиком направлена на затягивание сроков исполнения решения суда и ответчик не оказывал какой-либо помощи истцу в течение длительного времени. Считает, что суд не учел индивидуальные особенности истца, фактическую утрату трудоспособности, утрату ежемесячного заработка, семейного положения истца, его молодой возраст, наличие иждивенцев, страх перелетов на авиатранспорте и пр. А в качестве компенсации морального вреда «Ангара» предлагала истцу всего 10 тыс. рублей. Получать ее потерпевший отказался.



Верховный суд, рассмотрев доводы обеих сторон, решение суда первой инстанции оставил без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.



Лариса Ситник, «Номер один».

