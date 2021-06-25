В Улан-Удэ суд вынес приговор банде отморозков, ограбивших семью

Шестеро горожан избили и похитили знакомого, а затем напали на его жену



В Улан-Удэ Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении шести местных жителей, четверо из которых ранее судимы, сообщили в прокуратуре Бурятии.



В феврале 2019 года молодые люди и одна девушка узнали от своей знакомой, что у ее друга на банковском счете имеется 200 тысяч рублей. Обвиняемые сговорились, отобрали у него сотовый телефон и банковскую карту, но с нее удалось похитить только 1,4 тысячи рублей.



- Предположив, что крупная сумма находится при потерпевшем, злоумышленники напали на него, причинили телесные повреждения, а впоследствии насильно удерживали в квартире. Кроме того, в доме потерпевшего подсудимые напали на его супругу, похитили денежные средства, ювелирные изделия, бытовую технику и продукты питания, - рассказали в прокуратуре.



В результате разбойного нападения причинен ущерб на сумму 335 тысяч рублей. Членов банды отморозков признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «г», ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы).



Суд назначил виновным наказание от четырех до восьми с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии.

Приговор в законную силу не вступил.





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