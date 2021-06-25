В Бурятии парень избил и ограбил пенсионера из-за золотого самородка

Девятнадцатилетний грабитель подслушал разговор, что у дедушки есть драгметалл, оставшийся в наследство

Прокуратура Муйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя поселка Таксимо. Юноша осужден за грабеж пенсионера, сообщили в прокуратуре Бурятии.



- В октябре 2020 года в ночное время, находясь вблизи магазина поселка Таксимо, молодой человек услышал разговор приезжего пенсионера о имеющихся у него частицах золота, которые достались в наследство от матери. В момент, когда мужчина отошел от магазина, злоумышленник нанес ему удары кулаком по лицу и голове с требованием отдать золото. Испугавшись неожиданного нападения, потерпевший передал преступнику самородное золото на сумму 12 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре.



В ходе предварительного расследования часть золота изъята.



Злоумышленника признали виновным в «грабеже, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Суд вынес ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор вступил в законную силу.





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