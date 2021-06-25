В Улан-Удэ водитель сбил пьяного пешехода

Мужчина переходил дорогу на запрещающий знак светофора

По предварительным данным, водитель автомобиля «Ходна» на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Гагарина совершила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.- 51-летний пешеход получил травму, его осмотрели медики, мужчина от госпитализации отказался. Находился в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД МВД по РБ.Также на улице Столичная произошло столкновений автомобиля «Ниссан» и мотоцикла «Рейсер». В результате ДТП у мотоциклиста диагностированы ушибы, от госпитализации он отказался.Фото «Номер один», УГИБДД МВД по РБ