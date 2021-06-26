В Бурятии разыскивается 15-летняя девочка

Школьница ушла из дома еще 24 июня



Сотрудники полиции разыскивают 15-летнюю Диану Степаненко, которая ночью 24 июня ушла из дома на улице Иволгинской в районе Левого берега и до настоящего времени не вернулась.



Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза каре-зеленые, волосы светло-русые длинные, собирает в шишку.

Была одета: бриджи джинсовые синие, футболка черного цвета, носки красные, тапочки резиновые желтого цвета, платок черный.



- При наличии какой-либо информации о несовершеннолетней или ее местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(914)834-32-92, 8(3012)41-66-45 или 102 (112), - сообщили в республиканском МВД.



Фото «Номер один»



