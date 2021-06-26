26.06.2021
Жительница Бурятии похитила с банковского счета знакомого 59 тысяч рублей

Жительница Бурятии похитила с банковского счета знакомого 59 тысяч рублей

Женщина украла у него сим-карту и управляла его средствами через мобильный банк

В Баунтовском районе осуждена местная жительница, совершившая хищение с банковского счета.

Прокуратура Баунтовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу по обвинению местной жительницы. Она признана виновной в совершении кражи с банковского счета.

В судебном заседании установлено, что в октябре 2019 года женщина, находясь в гостях у знакомого, извлекла из его телефона сим-карту. В дальнейшем она установила карту в свой телефон, а затем с помощью услуги «Мобильный банк» переводила денежные средства с банковского счета потерпевшего на свои счета и счета знакомых.

Злоумышленница отправляла смс-сообщения на телефонный номер Сбербанка (900), указывая различные суммы и реквизиты адресатов. Общая сумма похищенного составила 59 тысяч рублей.

Баунтовский районный суд назначил виновной наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу, отмечает прокуратура РБ.

Фото «Номер один»

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