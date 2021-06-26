Жительница Бурятии похитила с банковского счета знакомого 59 тысяч рублей

Женщина украла у него сим-карту и управляла его средствами через мобильный банк



В Баунтовском районе осуждена местная жительница, совершившая хищение с банковского счета.



Прокуратура Баунтовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу по обвинению местной жительницы. Она признана виновной в совершении кражи с банковского счета.



В судебном заседании установлено, что в октябре 2019 года женщина, находясь в гостях у знакомого, извлекла из его телефона сим-карту. В дальнейшем она установила карту в свой телефон, а затем с помощью услуги «Мобильный банк» переводила денежные средства с банковского счета потерпевшего на свои счета и счета знакомых.



Злоумышленница отправляла смс-сообщения на телефонный номер Сбербанка (900), указывая различные суммы и реквизиты адресатов. Общая сумма похищенного составила 59 тысяч рублей.



Баунтовский районный суд назначил виновной наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу, отмечает прокуратура РБ.



Фото «Номер один»



