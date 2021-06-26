В Бурятии полиция задержала пьяного стрелка

Мужчина, вооруженный ружьем и ножом, угрожал родному брату

Поздним вечером 24 июля участковому уполномоченному полиции МО МВД России «Тункинский», обслуживающему село Тагархай, поступил телефонный звонок. Звонивший сообщил о том, что его брат в алкогольном опьянении стреляет из гладкоствольного оружия.Двое участковых уполномоченных полиции и начальник пункта полиции по поселка Аршан МО МВД России «Тункинский», запросив помощь коллег, незамедлительно выдвинулись на место происшествия.Прибывших правоохранителей на улице встретил взволнованный мужчина, который рассказал, что они с братом приехали из Улан-Удэ в родительский дом, чтобы заняться ремонтом. Однако 49-летний брат стал злоупотреблять спиртным, и между ними возникла ссора. В ходе конфликта он схватил лежавший на столе нож и стал угрожать убийством. Испугавшись, мужчина выбежал из дома и услышал за спиной несколько выстрелов. Уже на бегу он позвонил участковому уполномоченному полиции.Правоохранители оцепили место предположительного нахождения подозреваемого и, когда он вышел из жилища, задержали его. У злоумышленника изъято гладкоствольное ружье и более 20 патронов к нему. Оружие зарегистрировано в законном порядке. Наутро мужчина объяснил свой поступок сильным алкогольным опьянением.Возбуждено уголовное дело по покушению на убийство, ведется следствие.Фото: скриншот с видео, представленного МВД по РБ