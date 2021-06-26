В Бурятии гражданин Таджикистана осужден за мелкую взятку

Предложил сотруднику 3 тысячи рублей, а получил пять тысяч штрафа



Мировой судья Советского района Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Таджикистана. Он признан виновным в покушение на дачу мелкой взятки лично.



В суде установлено, что в марте 2021 года в аэропорту Улан-Удэ сотрудники Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте выявили нарушение миграционного законодательства, допущенное гражданином Республики Таджикистан.



При оформлении протокола об административном правонарушении мужчина решил откупиться от полицейских, передав одному из них 3 тысячи рублей за прекращение разбирательства. Деньги полицейский не взял, о факте склонения к коррупционным действиям сообщил своему руководству.



По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, мужчина признал свою вину, в содеянном раскаялся. Суд признал его виновным, назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.



Фото «Номер один»





