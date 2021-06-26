В Бурятии утонул двухлетний ребенок

Мальчик самостоятельно вышел на улицу и угодил в ручей



Трагический случай произошел 24 июня в поселке Ина Баргузинского района. Двухлетний мальчик самостоятельно вышел на улицу. За оградой дома протекает ручей, который используется жителями поселка как поливной канал, его глубина составляет не более 50 сантиметров.



- Предположительно, ребенок, оказавшись в воде, не смог выбраться на берег. Тело малыша течением вынесло в реку Ина, где он и был обнаружен, - сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Николай Зайцев. - Причиной трагедии вновь послужило отсутствие контроля за несовершеннолетним со стороны взрослых.



Отметим, что это уже пятый трагический случай гибели детей на водоемах в Бурятии с начала лета.



Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Бурятия обращаются ко всем взрослым не оставлять детей без присмотра. Необходимо держать маленьких детей в поле зрения, обязательно контролировать их действия. Уважаемые родители, помните, что самое главное - это сохранить жизнь и здоровье детей.



Фото ГУ МЧС РФ по РБ

