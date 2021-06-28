На озере в Бурятии утонула женщина, не умеющая плавать

Отдыхавшие бросились ей на помощь, но не успели





Днем 26 июня в МЧС Бурятии поступила информация, что на озере Гусиное в районе села Бараты утонула женщина. На место выехали спасатели БРПСС.

Как выяснилось, погибшая плавала на «ватрушке» на мелководье. Спустя какое-то время поднявшийся ветер стал относить ее от берега. Опрокинувшись в воду, женщина, которая не умела плавать, не смогла достать дна и стала тонуть. Очевидцы пытались ее спасти, однако добраться до женщины вовремя никто не успел. Тело утонувшей вытащили на берег и передали полиции.Как отметили в МЧС Бурятии, женщина плавала в зоне видимости знака «купание запрещено».Фото: МЧС Бурятии