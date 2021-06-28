В Бурятии задержали похитителей кабеля

Подозрительные мужчины с лопатами и ломом привлекли внимание росгвардейца





Возвращаясь вечером домой в свой выходной день, сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии заметил на въезде в Турунтаево неизвестных. Мужчины что-то копали в поле лопатой.

Так как от телекоммуникационной организации ранее уже поступали заявления о хищениях кабеля в этой местности, росгвардеец сообщил о подозрительных гражданах своим коллегам.«Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны, выехавшие на место, задержали двух мужчин с лопатами и ломом, а также с кусками разобранного кабеля, от которого уже был отделен цветной металл. Задержанные, временно неработающие местные жители 33 и 31 года, доставлены в отдел полиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии