В Бурятии безработные мужчины обокрали стройку

Злоумышленники сдали в пункт приема металла строительные леса

12 июня в полицию Тарбагатайского района поступило заявление о краже строительных лесов с территории насосной станции в Нижнем Саянтуе. Металлическая конструкция была похищена в дневное время. Ущерб составил около 25 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых – двух местных жителей 37 и 42 лет, один из которых ранее был неоднократно судим за квартирные кражи.

- Мужчины наняли грузовую автомашину, погрузили строительные леса и сдали их пункт приема металла на ст. Медведчиково. Вырученные деньги они поделили и потратили на личные нужды. Нигде не работают, - рассказали в МВД Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).





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