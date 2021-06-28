В Бурятии молодые сельчане украли у экспедитора две коробки сладостей

Добычей злоумышленников стали йогурты, шоколадки и жвачки





25 июня в полицию Закаменского района обратился 28-летний водитель-экспедитор. Он рассказал, что поздним вечером приехал с товаром из Улан-Удэ в Закаменск и припарковал на ночь машину рядом с местом ночлега. Утром он обнаружил, что рефрижератор вскрыт, пропали две коробки с йогуртами, шоколадками, жевательными резинками и прочими сладостями. Ущерб оценен на сумму более 20 тысяч рублей.



На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – двух приятелей 20 и 15 лет. Часть похищенного у них изъята. Как отметили в МВД Бурятии, оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи. Старший нигде не работает и не учится. Подросток обучается в школе, состоит на профилактическом учете в ПДН.



По факту кражи возбуждено уголовное дело.







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