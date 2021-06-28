Житель Бурятии из ревности зарезал односельчанина

Пострадавший скончался по пути в больницу





Вечером 25 июня на берегу реки Илька возле поселка Новоильинск убили 29-летнего местного жителя. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали ранее судимого 26-летнего знакомого покойного, с которым они вместе употребляли спиртное. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, причиной расправы стала ссора из-за незначительного повода на почве ревности. В ее ходе пьяный обвиняемый дважды ударил ножом в грудь знакомого. Очевидцы отвезли раненого мужчину в больницу. Местные врачи оказали молодому человеку первую помощь и вызвали бригаду медиков из другого поселка для оказания интенсивной терапии потерпевшему. Однако, несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался при транспортировке в автомобиле скорой помощи.В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.Фото: pixabay.com