В Бурятии сельчане нашли гранату в сгоревшем доме

На место происшествия выехали взрывотехники

Вчера днем поступило сообщение, что в поселке Каменск Кабанского района обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату. На находку наткнулись хозяева частного дома при разборе сгоревших построек и сообщили в правоохранительные органы.- По указанному адресу прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН территориального управления Росгвардии. В ходе обследования взрывотехники ведомства установили, что предмет является учебной гранатой со следами коррозии.Не содержит взрывчатых веществ, - рассказали в Росгвардии Бурятии.Граната была изъята для дальнейшей утилизации.фото: Росгвардия РБ