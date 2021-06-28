28.06.2021
В Бурятии сельчане нашли гранату в сгоревшем доме

В Бурятии сельчане нашли гранату в сгоревшем доме

На место происшествия выехали взрывотехники

Вчера днем поступило сообщение, что в поселке Каменск Кабанского района обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату. На находку наткнулись хозяева частного дома при разборе сгоревших построек и сообщили в правоохранительные органы.



- По указанному адресу прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН территориального управления Росгвардии. В ходе обследования взрывотехники ведомства установили, что предмет является учебной гранатой со следами коррозии.Не содержит взрывчатых веществ, - рассказали в Росгвардии Бурятии.



Граната была изъята для дальнейшей утилизации.






фото: Росгвардия РБ
Росгвардия граната
^