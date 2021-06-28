В Бурятии разыскивают двух подростков

Оба несовершеннолетних – воспитанники социальных учреждений, могут находиться в Улан-Удэ

ОМВД России по Баргузинскому району разыскиваиют двух несовершеннолетних. 16-летний Роман Рудецкий17 июня в 23.30 самовольно покинул ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звездный» в с. Баргузин и до настоящего времени не вернулся.

Приметы Рудецкого Р.А.: европейской внешности, худощавого телосложения, на вид 16-17 лет, рост 170 см, волосы русые, глаза голубые, губы тонкие.

Особые приметы: родинка над правой губой.

Был одет: ветровка серого цвета, джинсы и рубашка джинсовая голубые, кроссовки черного цвета.

17-летний Саян Бурмакин15 июня ушел из Байкальского колледжа туризма и сервиса в п. Усть-Баргузин, и до настоящего времени его местонахождение также неизвестно. Является воспитанником социального учреждения в Кяхтинском районе.

Приметы Бурмакина С.Л.: азиатской внешности, на вид 18-19 лет, среднего телосложения, рост 168 см, глаза карие, волосы черные.

Был одет: кофта спортивная черного цвета с надписью «Сарказм», джинсы синие, кроссовки серые.

Предположительно, находятся вместе в Улан-Удэ. При наличии какой-либо информации о подростках или их местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(924)656-64-61, 8(30131)41-4-32 или 102 (112).

фото: МВД Бурятии