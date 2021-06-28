В Бурятии братья незаконно заготовили лес на миллион рублей

«Черных» лесорубов» задержали с поличным





Полиция Заиграевского района возбудила уголовные дела в отношении двух братьев, подозреваемых в незаконных рубках лесных насаждений в особо крупном размере. Как сообщили в МВД Бурятии, преступления были выявлены лесничими днем 25 июня в ходе профилактического рейда. Совместно с полицейскими злоумышленники задержаны с поличным.







«Предварительно установлено, что граждане в возрасте 30 и 33 лет, находясь в Улан-Удэнском городском лесничестве, в полукилометре друг от друга, без разрешительных документов заготавливали деревья. Так, 30-летний житель района срубил 23 кубометра сосен. Ущерб оценен на сумму 465 тысяч рублей. Его 33-летний брат спилил около 25 кубометров деревьев, причинив ущерб лесному фонду на сумму 518 тысяч рублей. Ранее оба привлекались к уголовной ответственности за аналогичные деяния. Нигде не работают», - рассказали в МВД.





С мест происшествий изъяты две грузовых автомашины и две бензопилы. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы. Кроме того, в отношении братьев составлены протоколы за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима.Фото: МВД Бурятии