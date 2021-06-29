В Бурятии «черные лесорубы» получили крупные сроки

Они нарубили лес почти на 12 млн рублей





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении четверых жителей Баргузинского района. Они обвинялась в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2019 году подсудимые вступили в преступный сговор, направленный на незаконную рубку леса. Подельники распределили роли между собой. Один из них предоставлял разрешительную документацию, бензопилы, транспорт. Другие подыскивали места незаконных рубок, валили деревья, контролировали проездные пути для беспрепятственного вывоза незаконно заготовленной древесины.На территории лесничеств Баргузинского района злоумышленники совершили десять эпизодов незаконной рубки. Ущерб лесному фонду составил 11,7 млн рублей.Преступная деятельность «черных лесорубов» пресекли сотрудники правоохранительных органов.Суд признал подсудимых виновными и приговорил двух из них к 5 и 5,5 годам колонии общего режима. Двое других осуждены к 3,5 и 4 годам лишения свободы условно.Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с виновных причиненного ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»