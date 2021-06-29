В Бурятии осужденная устроила дебош в колонии

Женщина испортила имущество и оскорбила надзирателя





Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку в отношении осужденной, отбывающей наказание в колонии-поселении.

«В марте 2020 года женщину осудили за угрозу убийством и приговорили к 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Отбывая наказание, на требования о прекращении нарушения порядка и порчи имущества женщина в присутствии сотрудников колонии высказала оскорбительные слова в адрес должностного лица учреждения», рассказали в прокуратуре Бурятии.В связи с этим в отношении осужденной возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (унижение человеческого достоинства). Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.Фото: «Номер один»