В Бурятии пьяный водитель выехал на встречку и врезался в микроавтобус

В аварии пострадала пьяная пассажирка иномарки





Вчера утром в Селенгинском районе на автодороге к поселку Гусиное озеро произошло ДТП. 45-летний водитель автомобиля «Хонда Фит» выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Форд Транзит».

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, и виновник аварии, и его пассажирка были пьяны.





В результате столкновения пострадала 48-летняя пассажирка «Хонды», женщина госпитализирована с травмами.Еще одно ДТП произошло днем в 105-м микрорайоне Улан-Удэ. Там 48-летний водитель автомобиля «Хонда Домани» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Хайлэндер». В результате аварии водитель «Хонды» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.Фото: ГИБДД Бурятии