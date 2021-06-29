В Бурятии пьяный водитель выехал на встречку и врезался в микроавтобус

В аварии пострадала пьяная пассажирка иномарки
Вчера утром в Селенгинском районе на автодороге к поселку Гусиное озеро произошло ДТП. 45-летний водитель автомобиля «Хонда Фит» выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Форд Транзит».
В результате столкновения пострадала 48-летняя пассажирка «Хонды», женщина госпитализирована с травмами.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, и виновник аварии, и его пассажирка были пьяны.
Еще одно ДТП произошло днем в 105-м микрорайоне Улан-Удэ. Там 48-летний водитель автомобиля «Хонда Домани» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Хайлэндер». В результате аварии водитель «Хонды» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
Фото: ГИБДД Бурятии
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