В Улан-Удэ пьяный мужчина пытался сбежать от Росгвардии

Вдобавок, горожанин на бегу выбросил пакет с наркотиками
В Улан-Удэ возле железнодорожного переезда на ул. Бабушкина группа росгвардейцев обратила внимание на мужчину в пьяном состоянии.
- При установлении личности мужчина пустился бежать в сторону частного сектора и на бегу выбросил в кусты имевшийся при нем полиэтиленовый пакет, - рассказали в ведомстве.
Сотрудники вневедомственной охраны догнали убегавшего, а в пакете обнаружили травянистую массу с характерным запахом дикорастущей конопли и бутылку растворителя. Задержанного, 39-летнего жителя Джидинского района, доставили в отдел полиции.
При освидетельствовании выяснилось, что мужчина действительно был пьян, а содержимое пакета - наркотическое вещество марихуана, массой около 50 граммов. Возбуждено уголовное дело.
фото: pixabay.com
Самое популярное на сайте
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.