В Улан-Удэ пьяный мужчина пытался сбежать от Росгвардии

Вдобавок, горожанин на бегу выбросил пакет с наркотиками



В Улан-Удэ возле железнодорожного переезда на ул. Бабушкина группа росгвардейцев обратила внимание на мужчину в пьяном состоянии.



- При установлении личности мужчина пустился бежать в сторону частного сектора и на бегу выбросил в кусты имевшийся при нем полиэтиленовый пакет, - рассказали в ведомстве.



Сотрудники вневедомственной охраны догнали убегавшего, а в пакете обнаружили травянистую массу с характерным запахом дикорастущей конопли и бутылку растворителя. Задержанного, 39-летнего жителя Джидинского района, доставили в отдел полиции.



При освидетельствовании выяснилось, что мужчина действительно был пьян, а содержимое пакета - наркотическое вещество марихуана, массой около 50 граммов. Возбуждено уголовное дело.







фото: pixabay.com

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