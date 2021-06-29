В Улан-Удэ продолжается розыск 66-летнего горожанина

Мужчина пропал еще в конце мая, однако от него до сих пор нет вестей

Сотрудники полиции продолжают поиски 66-летнего жителя Улан-Удэ Владимира Суворова, который 29 мая вышел из дома на улице Набережной и до настоящего времени не вернулся. Заявление о его розыске поступило в полицию от супруги 3 июня.

Приметы: европейской внешности, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост около 160-165 см, волосы темно-русого цвета, глаза голубые.

Особые приметы: отсутствуют все зубы.

Был одет: куртка темно-синего цвета, кепка черная, джинсы синего цвета, свитер красный, ботинки черные.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05, 29-58-73 или 102 (112).

фото: МВД Бурятии