В Улан-Удэ продолжается розыск 66-летнего горожанина

Сотрудники полиции продолжают поиски 66-летнего жителя Улан-Удэ Владимира Суворова, который 29 мая вышел из дома на улице Набережной и до настоящего времени не вернулся. Заявление о его розыске поступило в полицию от супруги 3 июня.
Приметы: европейской внешности, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост около 160-165 см, волосы темно-русого цвета, глаза голубые.
Особые приметы: отсутствуют все зубы.
Был одет: куртка темно-синего цвета, кепка черная, джинсы синего цвета, свитер красный, ботинки черные.
При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05, 29-58-73 или 102 (112).
фото: МВД Бурятии
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