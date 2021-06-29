В Улан-Удэ дождь превратил дороги в реки

Администрация города сообщила о планах по борьбе с проблемой сточных вод
В пабликах Улан-Удэ появилось множество сообщений о последствиях обильных дождей. Вода затопила дороги и проходы.
- Пока мы сидим дома, город тонет, - пишут в паблике «Весь Улан-Удэ». К посту прикрепили соответствующее видео.
- Поселье. Тут была дорога, - сообщает житель там же, показывая на видео огромную лужу.
Ситуацию с затоплением прокомментировали в администрации города. Сообщается, что на данный момент Комбинат по благоустройству откачивает дождевую воду в местах ее скопления, занимается ремонтом и очисткой существующей ливневой сети. Кроме того, планируется разработка на основании генплана города единой схемы ливневых канализаций, включающей коллекторы, станции перекачки, очистные сооружения и т.д.
- В схему должно войти строительство не менее 10 очистных сооружений системы ливневой канализаций для очистки сточных вод, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Как отметили в мэрии, проблема сточных вод возникла из-за того, что сеть ливневой канализации построена в 60-е годы и имеет малую пропускную способность. Вдобавок, ливневой канализацией обеспечены 33 км автодорог города на 50 участках, в то время как их общая протяженность более 543 км.
фото: скриншот из видео
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