В Улан-Удэ дождь превратил дороги в реки

Администрация города сообщила о планах по борьбе с проблемой сточных вод



В пабликах Улан-Удэ появилось множество сообщений о последствиях обильных дождей. Вода затопила дороги и проходы.- Пока мы сидим дома, город тонет, - пишут в паблике «Весь Улан-Удэ». К посту прикрепили соответствующее видео.- Поселье. Тут была дорога, - сообщает житель там же, показывая на видео огромную лужу.Ситуацию с затоплением прокомментировали в администрации города. Сообщается, что на данный момент Комбинат по благоустройству откачивает дождевую воду в местах ее скопления, занимается ремонтом и очисткой существующей ливневой сети. Кроме того, планируется разработка на основании генплана города единой схемы ливневых канализаций, включающей коллекторы, станции перекачки, очистные сооружения и т.д.- В схему должно войти строительство не менее 10 очистных сооружений системы ливневой канализаций для очистки сточных вод, - сообщили в пресс-службе мэрии.Как отметили в мэрии, проблема сточных вод возникла из-за того, что сеть ливневой канализации построена в 60-е годы и имеет малую пропускную способность. Вдобавок, ливневой канализацией обеспечены 33 км автодорог города на 50 участках, в то время как их общая протяженность более 543 км.фото: скриншот из видео