В Улан-Удэ рецидивист избил и ограбил женщину, угнал ее машину и попал в ДТП

После этого мужчина сбежал с места происшествия, но его задержали в тот же день







- На остановке общественного транспорта по ул. Октябрьская, злоумышленник приметил выходящую из своего автомобиля женщину. Мужчина решил похитить ключи от авто, чтобы угнать транспортное средство и проследовал за ней до подъезда. В подъезде злоумышленник догнал женщину и нанес ей побои. Когда пострадавшая потеряла сознание, он похитил ключи от автомобиля, сотовый телефон и дамскую сумку, в которой находились документы и денежные средства, - рассказали в МВД Бурятии.

Днем 27 июня в полицию Железнодорожного района поступило сообщение, что мужчина совершил ДТП на ул. Николая Петрова и скрылся. Сотрудники полиции установили 53-летнюю хозяйку иномарки. Женщина сообщила, что на нее в подъезде напал мужчина, нанес побои и похитил имущество, в том числе ключи от автомобиля. Ущерб составил более 800 тысяч рублей. Оказалось, что мужчина задумал ограбить женщину, увидев ее выходящей из машины.После этого, горе-грабитель угнал транспортное средство, но не справился с управлением, совершил ДТП и скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий в тот же день задержан подозреваемый – 37-летний житель пригородного садоводческого товарищества. Отметим, злоумышленник ранее судим, в том числе – за тяжкие преступления.Похищенный сотовый телефон мужчина отдал своему знакомому, деньги потратил, а сумку выбросил. Сотовый телефон и сумка изъяты полицейскими. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.фото: скриншот из видео МВД Бурятии