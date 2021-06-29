В Улан-Удэ пропала 14-летняя девочка

Последний раз школьницу видели вчера днем на улице Балтахинова





В Улан-Удэ полицейские разыскивают 14-летнюю Антонину Гасанову, которая утром 28 июня ушла из дома в Советском районе. Последний раз девочку видели около 12.00 часов того же дня на улице Балтахинова.

Приметы: европейской внешности, на вид 14 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы русые средней длины, глаза карие.Особые приметы: шрамы на левом предплечье.Была одета: футболка розовая, джинсы темно-синего цвета, кроссовки розово-синие, кепка белая со стразами, куртка белого цвета в черную клетку.При наличии какой-либо информации о девочке либо ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-58-02, 8 (3012) 29-58-73, 8 (9024) 53-34-97 или 102 (112).