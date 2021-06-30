В Бурятии пенсионера сбили на пешеходном переходе

Мужчина скончался в больнице



ДТП произошло вчера днем на ул. Ленина в Кяхте. 38-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 69-летнего мужчину. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, от полученных травм пенсионер скончался в больнице.

Фото: ГИБДД Бурятии Фото: ГИБДД Бурятии

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