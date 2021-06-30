В Бурятии вор спрятался от росгвардейцев в траве

Парень разбил лопатой окно магазина и украл деньги и сигареты







Вчера группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии прибыла к магазину в селе Усть-Баргузин, где сработала охранная сигнализация. Силовики обнаружили, что в торговой точке разбито окно, а рядом с ним лежала лопата.

Росгвардейцы блокировали возможные пути отхода злоумышленника и начали его поиск. Вскоре они обнаружили вора, прятавшегося во дворе магазина в траве. Рядом с ним лежали несколько похищенных блоков сигарет и деньги.Задержанным оказался 17-летний местный житель, его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Похищенное возвращено владельцу магазина. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии