Житель Бурятии убил агрессивного родственника кочергой

Мужчину будут судить за превышение пределов самообороны





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Заиграевского района, обвиняемого в убийстве родственника, совершенном при превышении пределов необходимой обороны.

Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, обвиняемый занимался животноводством на гурте, где иногда подрабатывал его 64-летний родственник. Вечером 24 апреля мужчины распивали спиртное. В ходе застолья между ними из-за незначительного повода произошел конфликт. После выяснения отношений обвиняемый пошел спать в свой автомобиль, стоящий возле зимовья.Не простив обиду молодому человеку, пожилой родственник взял кочергу и стал бить ею по автомобилю. Проснувшись от грохота, обвиняемый вышел из машины, в это время потерпевший набросился на него с кочергой. Выхватив из рук нападавшего кочергу, мужчина выкинул ее. Но родственник не успокоился и, взяв рядом лежащую палку, продолжил нападения. Защищаясь, обвиняемый схватил кочергу и нанес ею несколько ударов по голове обидчика. Через непродолжительное время потерпевший от полученных ран скончался.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com