Жительница Бурятии похитила и пропила пожертвования на храм

В ящике для пожертвований было около трех тысяч рублей





Вечером 29 июня в полицию Мухоршибирского района обратилась хозяйка магазина из поселка Саган-Нур. Женщина рассказала, что несколько дней назад с прилавка магазина был похищен ящик для пожертвований на нужды храма. Сельчанка не сразу сообщила в полицию, так как надеялась, что злоумышленник одумается и вернет похищенное.

Прибывший на место происшествия участковый стал опрашивать местных жителей. Уже спустя час полицейским была установлена предполагаемая подозреваемая. В ходе беседы с участковым 33-летняя сельчанка призналась, что приходила в магазин и просила товар в долг. Когда продавец отказала ей и отвлеклась на другого покупателя, злоумышленница похитила ящик с пожертвованиями. Находящиеся в нем деньги, предварительно около трех тысяч рублей, она потратила на покупку спиртного.У женщины правоохранители изъяли похищенный ящик для пожертвований, который она прятала у себя в жилище.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Как сообщили в МВД Бурятии, злоумышленница ранее привлекалась к уголовной ответственности за разбойное нападение.Фото: МВД Бурятии