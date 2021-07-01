В Бурятии пьяные сельчане продолжили застолье, обокрав магазин

Пара собутыльников похитила табак, спиртное, сушеную рыбу и корм для собак



Утром 26 июня в полицию Бичурского района поступило сообщение о краже от продавца магазина села Узкий Луг. Женщина рассказала, что пришла открывать торговую точку и обнаружила, что на двери взломан замок, общий порядок нарушен и похищено имущество.



Полицейские установили, что злоумышленники похитили табак, крепкий и слабый алкоголь, сушеную рыбу, сухарики и корм для собак. Причиненный ущерб, предварительно, составил около 30 тысяч рублей. При осмотре под крыльцом торговой точки полицейские обнаружили часть похищенного и гвоздодер.



Сотрудники полиции по характеру похищенного определили круг подозреваемых и затем вышли на живущего по соседству от магазина 33-летнего сельчанина и его 38-летнюю ранее судимую за кражу знакомую.



- Следователями установлено, что накануне мужчина распивал спиртное со своим знакомым и его сожительницей. Когда знакомый уснул от выпитого, собутыльникам захотелось продолжения. Мужчина предложил гостье похитить алкоголь магазине и женщина согласилась. Совершив хищение, злоумышленники спрятали часть похищенного под крыльцо, планируя позже вернуться. Вернувшись в жилище, пара продолжила распивать, - рассказали в МВД Бурятии.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Кроме того, в адрес руководства торговой точки будет вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления - магазин не был оснащён охранной сигнализацией.







фото: pixabay.com

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